Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 914 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 914 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan bin 914 kişinin tutuklandığı, 2 bin 447 kişinin devlet memurluğundan atıldığı, 840 kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü aktarıldı.

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Memur, Konya, Terör, PDY, FETÖ