Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 650 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 650 kişinin tutuklandığını, 2 bin 280 kişinin devlet memurluğundan atıldığını, bin 51 kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.