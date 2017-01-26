Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 4 öğretmen gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Tutuklananların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Konya'da Fetö/pdy Soruşturması
Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
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