Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 4 öğretmen gözaltına alındı.



Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı olmak üzere 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.



Tutuklananların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.