Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.

Konya'da Fetö/pdy Soruşturması

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.

Kentte soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla, daha önce meslekten ihraç edilen 4 öğretmen gözaltına alındı.

Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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