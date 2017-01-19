Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 650 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bin 650 kişinin tutuklandığı, 2 bin 267 kişinin devlet memurluğundan atıldığı, bin 65 kişinin de görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.



Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.