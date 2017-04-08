Konya'da Fetö/pdy Operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 48 eski polisten 38'i gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 48 eski polisi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerden 38'i gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.



Adresinde bulunamayan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.