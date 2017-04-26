Konya'da Fetö Operasyonunda 20 Kişi Gözlatına Alındı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı.

Konya'da Fetö Operasyonunda 20 Kişi Gözlatına Alındı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı.

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