Konya'da Fetö Operasyonunda 20 Kişi Gözlatına Alındı
KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı.
KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün emniyet teşkilatından sorumlu mahrem imamları olduğu ileri sürülen hakkında yakalama kararı bulunan 119 kişiden 20'si gözaltına alındı.