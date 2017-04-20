Konya'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı



KONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, örgütte yöneticilik yaparak finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 85 kişiden 30'u gözaltına alındı.

Konya merkezli 23 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgüte üye olma, yöneticilik yapma ve finansal destek sağlama gibi çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkez'de belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün ağabeyleri olarak bilinen hakkında yakalama kararı bulunan 85 kişiden 30'u gözaltına alındı. Şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Aranan 55 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.