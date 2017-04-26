Konya'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı



KONYA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Konya'da 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Konya'da 119 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan örgütte abi olarak bilinen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan öğretmenlikten ihraç edilen bir şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek babam, çek iyi çek, net çıksın" demesi dikkat çekti. Gözaltına altına alınan 20 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

(İY-FM-