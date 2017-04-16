Konya'da 'evet' sevinci



KONYA'da 1 milyon 298 bin 525 kişinin oy kullandığı referandum da yüzde 72.88 'evet' oyu, yüzde 27.12'de 'hayır' oyu çıktı. Sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer, kent meydanında ve caddelerde zafer kutlaması yaptı.



1 milyon 475 bin 597 bin seçmenin bulunduğu Konya'da 4 bin 287 sandıkta seçmenler oy kullandı. Katılım oranının yüzde 88 olduğu kentte, yüzde 72.88 'evet', yüzde 27.12 'hayır' oyu çıktı. Sonuçların ardından coşkulu bir kutlama başladı. Bazıları araçlarıyla zafer turu atarken bazıları da ellerinde Türk bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanıp, seçim sonuçlarını kutladı.



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