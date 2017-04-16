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Konya'da 'Evet' Kutlaması- Ek Fotoğraflar
Konya'da 'Evet' Kutlaması- Ek Fotoğraflar
16 Nisan 2017 Pazar 22:44
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[9509373] DHA
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HDP'den açıklama: Hükümet acele etmesin
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Sonuçların ardından AB'den ilk açıklama: Endişeyle bekliyoruz
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Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
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