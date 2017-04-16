Konya'da 'Evet' Kutlaması

KONYA'da resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Partililer, kent meydanında ve caddelerde zafer kutlaması yaptı.



Konya'da katılım oranının yüzde 88 olduğu referandum da resmi olmayan sonuçların açıklanmasıyla Ak Parti'de coşkulu bir kutlama başladı. Birçok partili araçlarıyla zafer turu atarken bazı kişiler ise ellerinde Türk Bayrağı ve Ak Parti bayraklarıyla, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda toplanıp, seçim sonuçlarını kutladı.



- Konya