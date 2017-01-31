Konya'nın Güneysınır ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karasınır Mahallesi'nde Mehmet Doğan'a ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda söndürdü.
Evde büyük çapta hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Konya'da Ev Yangını
Konya'nın Güneysınır ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.