Konya'da Emlakçılardan Stüdyo Tipi Kiralık Daireler İçin Terör ve Fuhuş Uyarısı

İSTANBUL'daki ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov'un, Konya'da kiraladığı stüdyo daire olarak nitelendirilen evlerde kaldığının ortaya çıkması üzerine Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, stüdyo tipi dairelerin kiralanmasında önlem alınması gerektiğini söyledi. Altınay, "Hem fuhuş yönüyle hem de teröristlerin kalabileceği daireleri, ayakçı tabir ettiğimiz kaçak olarak emlakçılık yapan kişilerce kiralanıyor. Bu kişilerle devletimiz mücadele ederse çok çabuk önüne geçilir" dedi.



Reina saldırganı terörist Abdulgadir Masharipov'un, Konya'da hücre evi olarak, ailesiyle birlikte merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo daire olarak nitendirilen eşyalı evde kaldığı tespit edilmişti. Terörist Marsharipov'un temasta olduğu ve saldırının ardından İzmir'de yakalanan 3 ailenin de hücre evi olarak yine o bölgedeki stüdyo tipi evlerde kaldığı belirtildi. Bunun üzerine gözler, bu evlere çevrildi.



FUHUŞ VE HÜCRE EVLERİ OLARAK KULLANILIYOR



Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, Reina saldırganına ev kiralayan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 emlakçının da odaya kayıtlı kişiler olmadığını belirtti. Altınay, fuhuş ve hücre evi olarak kullanmak isteyen kişilerin, odaya kayıtlı olmayan emlakçılar aracılığıyla o evleri günlük ya da birkaç günlüğüne kiraladıklarına dikkat çekti.



Altınay, şunları söyledi:



"Konya Emlakçılar Odası'na üye emlakçılarımız, stüdyo tipi daireleri, günlük, saatlik ya da birkaç günlük şeklinde kiralamıyor. Üyelerimiz, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bazda kiralamalar yapıyor. Kiracının kimlik bilgilerini de kayıt altına alıp, kontrat imzalatıyor. Ama maalesef odamıza kayıtlı olmayan, ayakçı, seyyar ve kaçak tabir ettiğimiz kişiler tarafından kiralamalar mevcuttur. Bizler Konya Emlakçılar Odası ve üyeleri olarak bu tür kiralamaların yanında olmadık olmayacağız. Çünkü, hem fuhuş yönüyle hem de teröristlerin günübirlik veya birkaç günlük kalabileceği şeklinde değerlendirildiği için biz oda üyelerimizi bilgilendirerek, hiçbir şekilde bu gibi kiralamalar yapmamaları için uyardık."



Üyelerini tekrar uyaran Altınay, "İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklama doğrultusunda, saatlik, günübirlik yapılan kiralamalarda FETÖ veya diğer teröristlere yapılan kiralama çıkacak olursa, kiralamayı yapan kişi, kurum ve kuruluşlar terör suçu işlemiş gibi yargılanacaklardır. O yüzden tüm üyelerimizi uyarmak istiyorum. Güvenmedikleri, şüphe duydukları kişilere kiralama yapmasınlar" diye konuştu.



KONYA'DA 20 BİNDEN FAZLA STÜDYO DAİRE VAR



Devletin mücadele ederse kaçak kiralamaların önüne geçebileceğini belirten Altınay, "Bu ayakçı, kaçak olarak kiralama yapan kişilerle devletimiz mücadele ederse çok çabuk önüne geçilir. Bu kişilerin vergi kaydı yok, oda kaydı yok. Haksız ve vergisiz kazanç elde ediyorlar. Bunun önüne geçmek çok kolaydır. Hem mali yönden, hem de belediyelerimiz denetleme yaparak bu işi çözebilir. Bu saatlik günübirlik denilen daireler 100 liraya kiralanıyor. Bu insanlar bir bloğu komple kiralıyorlar. Stüdyo daireler 500-600 lira arasında kiralanabiliyor. Konya'da 20 binden fazla stüdyo daire var. Vatandaşlar da mağdur olmamaları için oda üyesi olmayan hiçbir kişiden kiralama yapmasınlar" diye konuştu.



- Konya