Konya'da Elektrik Kesintisi

Konya'nın merkeze bağlı Meram ilçesinin bazı bölgelerine yarın ve 10 Ocak Salı günü elektrik verilemeyeceği bildirildi.



Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Meram'ın Karahüyük ve Harmancık mahallelerinde Dervişhan Sokak, Hasanköy Caddesi, Damlakay Sokak, Karatepe Sokak, Güllütaş Sokak, Akçaköşk Caddesi, Burkaç Sokak, Demirkıran Sokak, Güçlü Sokak, Akasma Sokak, Kongaz DolumTesisi ve civarlarındaki tarımsal sulamalarında yarın 15.30-16.30 saatlerinde elektrik kesintisi uygulancak.



Karahüyük Mahallesi'nde 10 Ocak Salı günü ise 10.00-13.00 saatlerinde de Antalya Çevreyolu Caddesi, Karatepe Sokak, Nuray Sokak, Güllütaş Sokak, Damlakuyusu Sokak ve civarlarına elektrik sağlanamayacak.