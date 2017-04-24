Konya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Konya'da tarlasındaki kuyudan su çekmeye çalışırken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hayıroğlu Mahallesi'ndeki tarlasındaki kuyudan su çekmeye çalışan Bekir Carı elektrik akımına kapıldı. Carı'nın su kuyusunun yanında hareketsiz yattığını görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Carı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.