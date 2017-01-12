Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'nın Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde yarın eğitim yapılamayacak.



Edinilen bilgiye göre, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir, Ahırlı ve Bozkır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



Ayrıca hamileler ve engelli personel de idari izinli sayılacak.