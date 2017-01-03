Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya merkez ve 4 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ahırlı, Altınekin, Çumra ve Seydişehir ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı ve buzlanma yüzünden bugün için tatil edildi.



Ayrıca il genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler de bir gün idari izinli sayılacak.