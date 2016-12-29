Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma tatil edildiği bildirildi.



Ayrıca ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engellilerin ve hamilelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.