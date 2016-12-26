Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'nın 3'ü merkez 22 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Ilgın, Karapınar, Kadınhanı, Beyşehir, Çumra, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı dolayısıyla 27 Aralık Salı tatil edildiği belirtildi.