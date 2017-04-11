Konya'da DEAŞ ve PKK operasyonu: 18 gözaltı



KONYA'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.



Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve PKK"ya üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat polisleri eşliğinde 100 polisin katıldığı baskınlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şüpheliden 14'ü DEAŞ, 4'ü PKK üyesi olmak üzere18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ üyesi şüphelilerden Azerbaycan uyruklu Iltıfat Nazurov'un, Azerbaycan ordusunda üsteğmenlik yaparken görevinden ayrıldığı ve islamı yaşamak için Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



(