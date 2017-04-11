Konya'da Deaş ve PKK Operasyonu: 18 Gözaltı

Konya'da terör örgütü DEAŞ ve PKK ile bağlantılı oldukları öne sürülen 18 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin kent merkezinde kaldıkları evleri tespit etti. Sabah erken saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4'ü PKK, 14'ü de DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 18 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere TEM'e götürüldü. - KONYA