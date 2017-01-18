Konya'da DEAŞ'a Şafak Operasyonu: 9 Gözaltı

Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı öne sürülen kişilere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

ŞAFAK BASKINI

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden örgüt propagandasını yaptığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkan 10 kişiden 9'u gözaltına alındı.

SURİYE VE IRAK'TAKİ TERÖRİSTLERLE İLETİŞİM HALİNDEYDİLER

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün Suriye ve Irak'taki diğer örgüt üyeleriyle de sık sık temasa geçtikleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.