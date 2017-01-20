Konya'da Çiftliközü Kaynaşma ve Dayanışma Toplantısı

Konya'nın Derbent ilçesinde yaşayan Çiftliközü Mahallesi sakinleri düzenlenen "1.Çiftliközü Kaynaşma ve Dayanışma Toplantısı"nda bir araya geldi.



Konya'da, Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Derbent Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçedeki bazı kurumların yöneticileri, mahalle sakinleri ile il merkezinde ikamet eden Çiftliközülüler katıldı.



Toplantıda, Çiftliközü Mahallesi'nde gelecekte hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar masaya yatırıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda, yerleşim merkezine gelecekte yapılabileceklerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu. Çiftliközü Mahallesi'nin geçmişine ait sinevizyon gösterisinin izlendiği toplantıda, katılımcılara çiğ köfte ikram edildi. Toplantıda, sömestri tatilinde yerleşim merkezinde Hicret Cami imam hatibi İbrahim Ceylan tarafından düzenlenecek ve Allah'ın 99 ismini ezberleyerek 5 vakit namazını camide kılan öğrencilere yönelik tablet ödüllü yarışma projesinin de hayata geçirilmesine karar verildi. - KONYA