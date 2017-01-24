Konya'da Çiftçiye 2016'da 9,2 Milyonluk Fidan ve Fide Desteği Sağlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki çiftçilere 2016 yılında 9 milyon 236 bin liralık fidan ve fide desteği sağladı.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da bölgelerarası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için tarıma ve tarım projelerine destek vermeyi sürdürüyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yeni Büyükşehir Yasası ile özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, diğer yatırımların yanında fide ve fidan desteğine büyük önem verdiklerini söyledi. 2016 yılında gerçekleştirdikleri 34 milyon liralık sulama ve gölet yatırımın yanında çiftçiye 9 milyon 236 bin liralık fidan, fide ve yüksek sistem bağ aparatı desteği verdiklerini kaydeden Başkan Akyürek, her yıl önemli miktarda bir kaynağın bu tür desteklemeler için ayrıldığını dile getirdi. Başkan Akyürek, alınan başvurular doğrultusunda tarımsal desteklerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.



"Üretmek sizden destek Büyükşehir'den"



"Üretmek Sizden Destek Büyükşehir'den" sloganıyla tarımsal desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2016 yılı destekleri kapsamında çiftçiye 225 bin adet asma, elma, klasik-bodur kiraz, vişne, böğürtlen ve erik fidanı ile 11 milyon çilek fidesi, 400 çiftçiye arıcılık desteği, bin 300 kilo çörekotu tohumu, 61 bin kilo patates tohumu, 30 adet selektör makinesi, 4 adet büyükbaş hayvanlar için tırnak kesme makinesi, 610 adet yüksek sistem bağ aparatı desteği sağladı. - KONYA