Konya'da Buz ve Siste 100'ün Üzerinde Araç Kaza Yaptı

– KONYA'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve buzlanma, kent merkezinde 14 farklı noktada 100'ün üzerinde aracın karıştığı yaralamalı ve maddi hasarlı zincirleme trafik kazasına neden oldu.



Kentte etkili olan sis, yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Çoğu kişinin işe gidiş saatine denk gelen yoğun sis ve buzlanmanın etikisiyle 14 farklı noktada zincirleme trafik kazaları meydana geldi. 100'ün üzerinde aracın karıştığı kazalarda şans eseri can kaybı olmazken, kazalarda hafif yaralanan 9 kişi de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerlerinde araçların bazıları yoldan çıkarak şarampole düşerken inerken, bazıları da yol üzerinde devrildi. Kazaların yoğun olduğu noklardan özellikle Karatay İlçesi Aslım Caddesi üzerinde farklı noktalarda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bu nedenlede cadde bir süre ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle devrilen araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çalışır durumda olan ve kazayı küçük hasarlarla atlatan araçları ise sürücüleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.



Kazalarda araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri ise yaşanan zincirleme kazalar sonrası rapor tutmak için yoğun bir mesai harcadı.



Yoğun sis nedeniyle de Konya Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar gece yarısından itibaren iptal edildi.



- Konya