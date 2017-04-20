Konya'da, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı
Konya'da, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali başladıKONYA - Konya'da, 10'uncusu düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali, 5 ülkenin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Konya'da, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
KONYA - Konya'da, 10'uncusu düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali, 5 ülkenin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.
Yürüyüşe, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Devlet Tiyatroları Sanattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Dalkılıç, Kazakistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Moldova tiyatro topluluklarından oyuncular katıldı.
Konya Devlet Tiyatrosu bahçesinde başlayan yürüyüş, Anıt Alanı'na çelenk konulmasının ardından sona erdi. Topluluk daha sonra Konya Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, Vali Canbolat'a hediye takdim etti.
Konya Valiliğin önünde açıklamalarda bulunan Devlet Tiyatroları Sanattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Küçükkömürcü, "Kültürün başkentinde, kültürün başkentine yaraşır, yurt dışından tiyatro topluluklarıyla Konyalı sanatseverleri buluşturmak en büyük hedefimiz. Gerçekten Konya'nın adına yakışan, 'Bin Nefes Bir Ses' kelimelere farklı anlamlar yüklemeden birleştiren, birleştirmekten güç doğan bir festival" diye konuştu.
(BG-AH-