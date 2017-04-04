Konya'da Belediye İşçilerinin Sözleşme Sevinci

Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyeleri ile Hizmet-İş Sendikası arasında 15'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.



Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, salonda oluşan tablonun Konya'nın başarısının altyapısı olduğunu belirterek, yapılan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Konya'nın son 13 yılda çok geliştiğini, değiştiğini, imkanların ve sorumlulukların arttığını belirten Başkan Akyürek, "Birçok büyük yatırımla Konyamız Avrupa'nın önemli şehirlerinden biri oldu. Konya'daki gelişimde çalışma arkadaşlarımızın hepsinin katkısı var. Hepsine şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Konya olarak değerlerimizi de koruyarak gelişme sorumluluğumuz var" dedi. Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Başkan Akyürek, evet çıksa da hayır çıksa da milletin asli unsurunu denize dökmek isteyenler olduğunu, adaletin ve hakkın üstünlüğünün gerçekleşmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam etmek gerektiğini dile getirdi. Konuşmasında taşeron çalışanlarla 2017 yılı içinde sözleşme yapma sözü veren Başkan Akyürek, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.



"18 madde ülkeyi bahara taşıyacak"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, Konya'nın her zaman Anadolu insanının ve değerlerimizin sağduyusunu temsil ettiğini belirterek, hem tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma, hem de işçinin hakkını koruma zihniyeti ile hayata geçirilen sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan'da yapılacak referandum da oylanacak 18 maddenin ülkeyi bahara taşıyacağını kaydeden Sorgun, "Ama bundan rahatsız olanlar var. Ağzından çıkanı kulakları duymayanlar var. Sen kim oluyorsun da milleti denize döküyorsun? Sen ancak denizin dibine batarsın. Etrafımızda bir terör çemberi oluşturuyorlar. Sizin desteğiniz arkamızda olsun. Dün olduğu gibi bugün de millete kimse diz çöktüremeyecek" diye konuştu.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır toplu sözleşmenin hayırlı olmasını dilediler.



"Anayasa değişikliğine tam destek geleceğimiz için evet"



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, yapılan sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür etti. Programda, "Anayasa Değişikliğine Tam Destek Geleceğimiz İçin Evet" başlıklı konuşma yapan Arslan, sendika olarak anayasa değişikliğine neden destek verdiklerini anlattı. Anayasa değişikliğini sadece konjonktürel olarak desteklemediklerini kaydeden Arslan, "Yeni bir anayasa talebimizden vazgeçmiş değiliz ama yeni bir anayasa yapma imkanı olmadığı için 18 maddeyi inceledik. Gerçekten Türkiye'nin olmazsa olmazı olduğuna inandığımız için destekliyoruz. Mevcut parlamenter sistemi adam gibi işletebilseydik, krizler çözülebilseydi, darbe yapılması, ekonomik krizlerin ülkeyi çökertmesi önlenebilseydi kimse bu tartışmaları yapmazdı. İşler yolunda gidiyorsa neden değiştirmek isteyelim. Siyasi istikrarsızlık ekonomik istikrarsızlığı, o da krizleri getiriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hükümet krizlerini ortadan kaldıracak ve istikrarlı hükümet sistemi getirecektir" dedi.



Törende, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve merkez ilçe belediyelerinde çalışan Hizmet-İş Sendikası'na bağlı bin 476 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. - KONYA