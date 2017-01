Konya'da Balıkçılar Donan Gölde Voleybol Oynadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen donan Beyşehir Gölü'nde balıkçılar avlanamayınca boş vakitlerini buz üstünde voleybol oynayarak değerlendiriyor.



Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü Beyşehir ilçesinde, göle kıyısı olan yerleşim merkezlerinde buz kütlelerinin arasında mahsur kalan balıkçı teknelerini açıklara götüremeyen balıkçılar, av faaliyetlerine ara verdi. Av mesaisi yapmayan balıkçılar, her gün buzların eriyeceği ve tekrar göle açılacakları umuduyla kontrol amacıyla geldikleri kıyılarda, boş zamanlarını futbol ve voleybol oynayarak geçiriyor. Buz üzerinde bir teknenin file ve direk olarak kullanılmasıyla yapılan voleybol mücadelesi ise ortaya ilginç ve renkli görüntüler çıkarıyor.



Meslektaşları ve mahalle sakinleri ile birlikte buz üzerinde voleybol müsabakası yapan balıkçı İbrahim Erdoğan, kıyıya 800 metre mesafede teknelerin arasında buz üzerinde zaman zaman yaptıkları sportif faaliyetlerle futbolun yanı sıra voleybol oynamanın keyfini de yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, "Teknelerden birini ortamıza alarak file gibi, direk gibi kullandık. Her iki yanına geçerek iki grup halinde buz üzerinde voleybol oynadık. Biz buna buz voleybolu diyoruz" dedi.



Buz üzerinde voleybol oynamanın keyifli olduğunu ancak dengede iyi durabilmek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Düşe kalka güzel bir maç yaptık 4'erli 5'erli iki grup arasında. Göl donunca avcılık yapamıyoruz. Artık buzları kırmanın da imkanı yok. Arkadaşlarla her gün geliyoruz tekne başına, acaba göle çıkabilir miyiz diye bir umut. Burada vaktimizi böyle değerlendiriyoruz. Sportif faaliyetlerle, voleybol oynayarak, kayarak vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - KONYA