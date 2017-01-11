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Konya'da Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İhalesi Açılıyor
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Konya'da Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İhalesi Açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, atık yakma ve enerji üretim tesisi yapım ve işletim işini ihaleye açıyor.

Konya'da Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İhalesi Açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, atık yakma ve enerji üretim tesisi yapım ve işletim işini ihale edecek.

Belediyenin konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, il sınırları içinde 291 bin 896 metrekarelik alanda kurulacak ve katı atıkların yakılmasıyla bertaraf edilerek enerji üretimi gerçekleştirilecek atık yakma ve enerji üretim tesisi yapım ve işletim işini açık artırma usulüyle ihale edecek.

TEKLİFLER 24 OCAK'A KADAR İLETİLECEK

Geçici teminat bedeli 100 bin lira, liste bedeli ise 126 bin lira olarak belirlenen ihale için ilgililer, tekliflerini 24 Ocak Salı günü saat 12.30'a kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürlüğüne iletebilecek.

Söz konusu ihale, 24 Ocak Salı günü saat 15.00'te Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda yapılacak.

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Elektrik Enerjisi, Nükleer Enerji, Enerji Üretimi, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Resmi Gazete, 24 Ocak, Enerji, Yargı, Konya