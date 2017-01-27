Konya'da Ahşap Atölyesinde Yangın

Konya'da ahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'nde bulunan MAR-SAN Sanayi Sitesi'ndeki ahşap atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İş yerinden yükselen dumanları fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Atölyeye kapıyı balyozla kırarak giren itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu alevleri söndürdü.



İş yerinde büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.