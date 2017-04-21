Konya'da 7. Ulusal Alzheimer Kongresi Gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Türkiye Alzheimer Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği, "7. Ulusal Alzheimer Kongresi" gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen programa, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, NEÜ Rektör Yardımcısı Tahir Yüksek, Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı ve NEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Güney, akademisyenler ve davetliler katıldı.



Açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, 7. Alzheimer Kongresi'nin Konya'da yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek bundan sonraki kongrelerde de bir arada bulunmayı arzu ettiklerini ifade etti.



Türkiye Alzheimer Derneği Onursal Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Murat Emre, kongrede çeşitlemeler yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Kongremizde Alzheimer hastalığının etiyolojisinde neler var, tedavi konusunda hangi noktadayız, Alzheimer hastalığının biyolojik belirteçleri, görüntüleme özellikleri gibi konularla ilgili güncellemeler yaptık. Bununla birlikte işin sosyal, bakım, hukuki ve psikolojik boyutunu ihmal etmeyelim diye bu konularla ilgili konuşmalar ekledik" dedi.



"13 şubemizle türkiye'nin her yerinde bu hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz"



Türkiye Alzheimer Derneğinin büyüdüğünü söyleyen Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, "İstanbul, Mersin ve Konya'da Gündüz Yaşam Evlerimiz var. Konya Gündüz Yaşam Evi, dizaynı ve mimarisi sadece bu amaçla yapılmış olduğu için gerçekten bir ilk. Eskişehir ve Mersin'de de Yatılı Bakım Evlerimiz var. 13 şubemizle Türkiye'nin her yerinde bilinçlendirme, bu hastalığı anlatma, bu hastalıktan muzdarip kişilerin yaşam kalitesine ve bu hastalara bakan kişilerin hayat kalitesine yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"İnsanların sağlıklı ve daha rahat hayat sürmesi için yürütülen bir çalışma"



Hazreti Mevlana'nın, 'Bu topraklara biz sevgiden başka bir tohum ekmedik' sözünü hatırlatan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker. "Biz de sevgiyi çoğaltmaya ve büyütmeye gayret ediyoruz. Hızla şehirleşen ve ailenin daraldığı, hatta ailenin dejenere olduğu bir süreçte, Alzheimer hastalığının yansımaları sosyal boyutlarıyla daha sorunlu hale geliyor. Bu anlamda hem yerel yönetimlerin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de üniversitenin üzerine ciddi görevler düşüyor. Yürütmekte olduğumuz bu güzel çalışmanın başka şehirlere de örnek olmasını arzuluyoruz. Bu konuda Konya'da üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları anlamında ciddi bir dayanışma var. Bunun insan odaklı, insanların daha rahat daha sağlıklı bir hayat sürmesi için yürütülen bir çalışma olduğunu yakından müşahede ediyoruz. Biz de buna karınca kararınca bir destek vermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.



Programın devamında konuşmaların ardından oturumlara geçildi. - KONYA