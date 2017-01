Konya'da 6 İlçe Karanlıktan Kurtuldu

Konya ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından elektriksiz kalan 6 ilçe, MEDAŞ'ın yanı sıra devletin tüm kurumlarının işbirliği yapması sonucu karanlıktan kurtulmaya başladı. Enerji verilemeyen Derebucak ilçesinde de sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



MEDAŞ ekiplerine, Beyşehir'e gelen TSK'ya ait bir askeri helikopter ile Konya İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğüne ait 2 paletli kar aracı da 2 metreye varan kardan dolayı girmekte zorlanılan sahadaki tespitlerin yapılmasında havadan ve yerden destek veriyor. Yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Beyşehir'e gelerek, Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun ve MEDAŞ yetkilileriyle bir araya gelen MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Son kar yağışı ve tipinin ardından Konya'da Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Ahırlı ve Yalıhüyük olmak üzere 7 ilçenin enerjisiz kaldığını vurgulayan Uçmazbaş, Derebucak dışındaki ilçelere enerjinin yeniden verilmeye başlandığını söyledi. Enerji nakil hatlarındaki hatların kopması ve devrilen direkler nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak Seydişehir'in ardından son olarak Hüyük ilçesinin de enerjiye kavuştuğunu dile getiren Uçmazbaş, "Şu anda sıkıntılı olarak Derebucak ilçesi geneli ile Beyşehir'e bağlı Huğlu ve Üzümlü tarafı gözüküyor. Bugün de çalışmalarımızı bu bölgede devam ettireceğiz" dedi.



Yaşanan kesintiler üzerine bölgede çalışma yürüten ekip, araç ve personel sayısını artırdıklarını anlatan Uçmazbaş, ilk etapta 96 takviye personele bugün de 50 ilave personelin de eklenmesiyle birlikte toplam 150 kişiye ulaşan bir ekip filosuyla çalışmaları daha da hızlandıracaklarını vurgulayarak, "Bugün, konusunda uzman diğer şehirlerimizden de 50 kişi geliyor. Dolayısıyla yaklaşık 150 kişilik ilave bir ekip çalışmalara dahil olacak. Burada tabii çalışmalarımız esnasında, belediyelerimizden, TSK'dan helikopter anlamında ve AFAD İl Müdürlüğümüzden paletli araç desteği aldık. Çünkü yol güzergahını takip etmeyen direklerimizdeki sıkıntıları görmek mümkün olmuyor. O anlamda yukarıdan helikopterle ve AFAD'a ait paletli kar araçlarıyla sahaya girerek tespitler yaptık ve sıkıntıları gördük. Bu sayede bazı direk değişimlerini de yapabildik. Buradan hem AFAD İl Müdürlüğümüze, hem de Beyşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her konuda bizlere destek oldular ve bu sayede Beyşehir'i önceki gün itibariyle enerjilendirmiştik" diye konuştu.



"47 direk yıkıldı, direk yıkılan kimi yerlerde 2 metre kar var"



Yer yer 2 metreye varan kar yüksekliği nedeniyle çalışma şartlarının zorluğundan da söz eden Uçmazbaş, yaşanan tabloyu ise şöyle özetledi:



"Bölgede bu cıvatalı, galvanizli dediğimiz 47 direğimiz yıkıldı ve bu direklerimizin olduğu kimi yerde 2 metreye varan kar var. Burada çalışmak çok zor tabii. Ama kar tabii berekettir, iyi tarafları çok ama böyle tarafları da var. Özellikle bu içeriden geçen direklerde 2 metreye varan kar kalınlıklarından dolayı çalışmak çok zor ama elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız, en geç hafta sonu itibariyle bütün her bir haneyi enerjilendirmek istiyoruz."



Henüz elektrik verilemediği için üretim duran av tüfeği üreticisi Huğlu ve Üzümlü bölgesindeki fabrikaların ise enerjiye kavuşmasının biraz daha zaman alacağını belirtirken Uçmazbaş şöyle konuştu:



"Fabrikalarımızın sanayi elektriğine ne zaman kavuşacağı ile ilgili şu an bir şey demek erken, bugün de keşif ve tespitlerimiz olacak, ona göre direklerin durumunu gördükten sonra bu konuda bir şey söylememiz mümkün olabilir. Ama bu akşam itibariyle o bölgedeki meskenleri enerjilendirmeyi hedefliyoruz."



Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise son yılların en ağır kış şartlarının yaşanmasından dolayı Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Özellikle enerji hatlarında, direklerde kopmalar var. Biz tabi, sayın valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, AFAD İl Müdürlüğümüz ile beraber bölgedeki arızanın giderilmesi için dün Seydişehir'deki ana merkeze de gittik. Buradaki MEDAŞ merkezi ile de iletişim halindeyiz. Okullarımızı da maalesef bu nedenden dolayı tatil ettik, çünkü eğitim kurumlarını ısıtamayınca ciddi sıkıntı oluyor. Ancak devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu, TSK'mız, AFAD İl Müdürlüğümüz, milletvekillerimiz de Ankara'dan zaten takip ediyorlar. Hakeza belediyelerimiz el ve işbirliği içerisinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Beyşehir ilçemize önceki gün akşam itibariyle elektrik verildi, Hüyük ilçemize dün akşam itibariyle verildi, dış mahalleleri hariç. Ancak şu anda Derebucak ilçemiz ve mahallelerimizde elektriğimiz yok, bununla ilgili yoğun çalışmalarımız ve tespitler sürüyor. Özelikle TSK'mıza, AFAD İl Müdürlüğümüze ve belediyelerimize müteşekkiriz çünkü tespitte zorluklarımız vardı, nerede hangi direğin yıkıldığı ile ilgili. Helikopterimiz tespitlerini yaptı, biz pilotlarımıza ve emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Kaymakam Şahiner, Derebucak ilçesine bugün elektriğin verilmesinin planlandığını, ilçe merkezi dışındaki mahallelere ise enerjinin kısa sürede verilmesi için devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA