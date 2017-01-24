Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülebildi.



Edinilen bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye ve polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, binada bulunan apartman sakinlerini tahliye etti. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, soğutma çalışması yaptı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında asansör boşluğundan dökülen çatıdaki alevli parçalar marangoz atölyesi bulunan bodrum katında da yangına sebep oldu. Binanın çatısında ve bodrum katındaki yangın itfaiyenin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, bodrum katında bulunan iş yerinde de büyük çapta maddi hasara oluştu. Öte yandan, binanın çatısının alev alev yanması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA