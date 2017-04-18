Konya'da 3 Suriye Uyruklu İşçi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Konya'da 3 Suriye uyruklu işçi zehirlenerek hayatını kaybetti

Konya'da kaldıkları kulübede teneke içerisinde ateş yakan Suriyeli gençler sabah hayatını kaybetmiş olarak bulundu



KONYA - Konya'da Suriyeli 3 genç kaldıkları kulübede ısınmak için tenekenin içinde ateş yaktıktan sonra zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinin yakınındaki kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Cuma El Kürdi ve yanında bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen iki arkadaşı, üç gün önce kalacak yeri olmadıklarını söyleyerek çevre yolu üzerinde bulunan iş yerine geldi. İş yeri sahiplerinin kulübede kalabileceklerini söylemesi üzerine burada kalmaya başlayan üç arkadaş dün akşam tenekenin içinde kağıt, tahta ve mdf parçaları yaktıktan sonra uyudu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işçiler, üç kişinin kulübede hareketsiz şekilde yattıklarını görmesi üzerine durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından üç arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ve Cumhuriyet Savcısı gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden üç Suriyelinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.