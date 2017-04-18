Konya'da 3 Suriye Uyruklu İşçi Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Konya'da 3 Suriye uyruklu işçi zehirlenerek hayatını kaybetti



KONYA - Konya'da Suriyeli uyruklu 3 işçi, kaldıkları kulübede tenekede yaktıkları ateşten çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. İşçilerin ateşte ne yaktıkları konusundaki incelemeler sürüyor.