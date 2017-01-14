Konya'da 3 Puan Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.



Sarı-kırmızılılar, Sabri Sarıoğlu'nun ayağından bulduğu golle Konya temsilcisini 1-0 mağlup etti.



Puanını 36'ya çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.



Rodrigues ilk maçında asist yaptı



Devre arasında Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Garry Rodrigues, maçın 46. dakikasında oyuna girerken, atılan golün de pasını veren isim oldu.



Sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyen ve 51. dakikada gelişen atakta Sabri Sarıoğlu'na gol pasını veren Rodrigues, ligde ilk asistini yaptı.



Galatasaray'ın bir diğer yeni transferi Ahmet Çalık ise 90+3. dakikada oyuna girerek, İstanbul ekibiyle ilk maçına çıktı.



Sabri, ligde 5 yıl sonra gol attı



Maçın 51. dakikada Rodrigues'in pasını golle sonuçlandıran Sabri Sarıoğlu, ligde yaklaşık 5 yıl sonra gol atma başarısı gösterdi.



Sabri, en son 2011-2012 sezonunda, 31 Mart 2012 tarihinde Orduspor'a gol atmıştı.