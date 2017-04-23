Konya'da 23 Nisan Kutlamaları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya’da düzenlenen törenlerle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ergun Eskici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Düzenlenen programda öğrencilerin sergilediği halk oyunları büyük beğeni toplarken, öğrencilerin jimnastik gösterisi büyük alkış aldı.Programda, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. - KONYA