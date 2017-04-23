Konya'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.



Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergun Eskici, protokol üyeleri ve yüzlerce öğrenci katıldı.



Törende öğrenciler tarafından hazırlanan mehteran, halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Programı izlemeye gelen minik öğrenciler de coşkulu anlar yaşadı. - Konya