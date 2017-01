Konya'da 2016'da 9,6 Milyon Fidan Toprakla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve 31 ilçede yeşil alan oluşturma ve ağaçlandırmada örnek çalışmalarını sürdürüyor.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya merkezde son yıllarda yaptıkları çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12 metrekarelerden 49 metrekareye yükselttiklerini belirterek, ağaçlandırma çalışmalarını her yıl artırarak sürdürdüklerini söyledi. Konya merkezde 2004 yılından bu yana 30 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduklarını kaydeden Başkan Akyürek, Konya'nın her yıl artan yeşil dokusu, şehir genelinde her mevsim açan rengarenk çiçekleriyle örnek olduğunu söyledi.



Yeni Büyükşehir Yasası ile şehrin tamamında şehir ormanları ve koruluklar oluşturmak için harekete geçtiklerini belirten Başkan Akyürek, 2023'e kadar Konya genelinde 80 milyon fidan dikimi için Orman Genel Müdürlüğü ile protokol yaptıklarını, bu kapsamda 2016 yılında Konya'nın 31 ilçesinde 9 milyon 627 bin 674 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade etti.



Başkan Akyürek, şehir genelindeki ağaçlandırma çalışmalarının 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi. - KONYA