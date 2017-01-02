Konya'da 2 İlçede Okullar Tatil(2)

3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİ



Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri'ne ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzerine eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.