3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİ
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri'ne ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzerine eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Konya'da 2 İlçede Okullar Tatil(2)
3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİKonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri'ne ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzerine eğitime 1 gün ara verildi.
3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİ
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