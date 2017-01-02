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Konya'da 2 İlçede Okullar Tatil(2)

Konya'da 2 İlçede Okullar Tatil(2)

3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİKonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri'ne ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzerine eğitime 1 gün ara verildi.

Konya'da 2 İlçede Okullar Tatil(2)

3 İLÇEDE DAHA KAR TATİLİ

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler Meram, Selçuklu ve Karatay İlçeleri'ne ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzerine eğitime 1 gün ara verildi. Hamile  ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

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