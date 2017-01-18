Konya'da 10 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Konya'da etkili olan yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesine Şefikcan Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu alt geçide giren araçlar, ışıklarda yavaşlamakta olan diğer araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada, yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yol, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KONYA