Konya'da '1 Mayıs' Kutlaması

KONYA'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü', polisin geniş güvenlik önlemi altında coşkuyla kutlandı.



'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kutlamalarına CHP, KESK'e bağlı sendikalarla, çeşitli gençlik kuruluşları katıldı. Gruplar, önce polisin geniş güvenlik önlemi oluşturduğu arama noktalarından geçerek Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplandı. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un da katıldığı kutlamalarda yapılan konuşmalarda OHAL ve çıkarılan kanun hükmünde kararnameler eleştirilerek, çalışma ve yaşam şartlarının giderek ağırlaştığına, işsizliğin arttığına vurgu yapıldı.



Yapılan konuşmaların ardından toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Alaaddin Caddesi'ne çıktı. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, polisin geniş güvenlik önlemi altında Alaaddin Tepesi'nin çevresini dolaşarak yürüyüşü sonlandırdı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını tamamlayan gruplar daha sonra sessizce dağıldı.



- Konya