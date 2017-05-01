Konya'da 1 Mayıs Etkinliği

Konya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü birçok sendikanın katılımıyla kutlandı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesi kentte polis geniş güvenlik önlemi aldı. Şehrin çeşitli yerlerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamalar, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda başladı. Meydanda toplanan DİSK, KESK gibi birçok sendika üyesi Alaaddin Tepesi'nin etrafında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Çeşitli sloganlar atarak yürüyen grup, daha sonra yürüyüşünü Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda sonlandırdı. Meydanda toplanan grup, çeşitli oyun ve halaylarla 1 Mayıs'ı kutladı. Grup ardından olaysız bir şekilde dağıldı. - KONYA