Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da (aktüel görüntüler)(Tür: Yurt)

Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

Konya Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da (aktüel görüntüler)

(Tür: Yurt)

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