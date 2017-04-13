Konya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk Bayrağı Rekoru ile Karşılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi’nden 336 kadın çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya mitingi öncesi 156 bin 66 laleden oluşan 337,5 metrekarelik dev Türk Bayrağı ile dünya rekoru kırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden 336 kadın çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya mitingi öncesi 156 bin 66 laleden oluşan 337,5 metrekarelik dev Türk Bayrağı ile dünya rekoru kırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 14 Nisan Cuma günü Konya'ya gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 336 kadın çalışanın 156 bin 66 adet laleyle oluşturduğu 337,5 metrekarelik Türk Bayrağı rekoru ile karşılıyor. Lalelerle yapılan dev Türk bayrağı "Laleden yapılan en büyük Türk bayrağı" olarak Dünya Kadın Rekorları Tescil ve Hakem heyeti tarafından kaydedildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, lalenin anavatanı olan Konya'da 156 bin laleden oluşan Türk bayrağını kadın çalışanların oluşturduğunu belirterek, Dünya Kadın Rekorları kategorisinde bir dünya rekoruna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Nisan Cuma günü Cuma namazından sonra Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda Konyalılarla buluşacağını belirterek, bütün Konyalıları mitinge davet eden Başkan Akyürek, Mevlana Meydanı'nda 336 kadın çalışan tarafından yapılan 337,5 metrekarelik Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'ya gelişi hatırasına düzenlediklerini ifade etti. Lalelerden oluşan Türk Bayrağı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Konyalıların güzel bir hediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamına kadar Mevlana Meydanı'ndaki bu güzelliği Konyalıların ve Konya dışından gelecek misafirlerimizin görmesini arzu ediyoruz. Yaptıkları çalışma ve rekor nedeniyle emeği geçen kadın çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Dünya Kadın Rekorları Temsilcisi Aydın Türkgücü de, 336 kadın çalışanın yaklaşık 5 saatte 156 bin 66 laleyi bir araya getirerek 22,5 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir Türk bayrağı rekorunu gerçekleştirdiklerini, bunun sadece Konya'ya, Türkiye'ye değil, dünyaya bir hediye olduğunu söyledi. - KONYA