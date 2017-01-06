Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 Cihanbeyli- Konya karayolu meteoroloji karşısında meydana geldi. Cihanbeyli Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan otobüsün, kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 öğrencide yaralandı.
Konya Cihanbeyli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrenci servisinin buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu lik belirlemelere göre 2 öğrenci öldü, 4'ü ağır 16 kişide yaralandı.
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