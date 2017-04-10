Konya CHP'li Hüsnü Bozkurt'un Şoförüne Saldırı Suçlaması

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un şoförüne saldırı suçlaması



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, kaldığı bir televizyon programında söylediği sözlerinin ardından memleketi Konya'da tepkiyle karşılaştı. Evinin bulunduğu sokakta Bozkurt'a tepki gösterip özür dilemesini isteyen bir kişiye, Bozkurt'un şoförünün saldırdığı iddia edildi. Bu olaydan 1 gün sonra da Bozkurt, evine girerken yine hemşerileri tarafından tepkiyle karşılaştı. Bozkurt ise sözlerinin çarpıtıldığını, algı operasyonu yapılmak istendiğini iddia etti.



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, geçen 31 Mart Cuma günü katıldığı bir televizyon programında referandum ile ilgili yaptığı konuşmada, "Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a. Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" demişti. Bozkurt'un bu açıklamaları, özellikle Ak Partililer tarafından tepkiyle karşılanmıştı.



BOZKURT'A TEPKİ



Bozkurt'un Konya'daki evinin bulunduğu sokakta terzilik yapan Ali Çelebi, geçen 6 Nisan Perşembe günü iddiaya göre Hüsnü Bozkurt'tan sarf ettiği sözler için halktan özür dilemesini istedi. Bozkurt'un yanında bulunan şoförü Yaşar Arıtürk de tepki gösterdi. Arıtürk ile Çelebi arasındaki tartışma arbedeye dönüştü. Bu anlar ise Çelebi'nin arkadaşlarınca cep telefonuyla kaydedildi.



Burnundan yaralandığını ve hastaneden rapor aldığını belirten terzi Ali Çelebi, Bozkurt'un şoförü hakkında polise şikayette bulunduğunu söyledi. Çelebi, "Konyalılar'a özür borcu olduğunu söyledik. Ama yanındaki şoför arkadaşın darbıyla karşılaştık. Darp raporu aldık şikayetçi olduk. Kendisi de özür dilemeyeceğini söyledi" dedi.



Şoför Arıtürk'ün de şikayetin ardından poliste ifade verdiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



CHP'li Bozkurt, geçen 7 Nisan Cuma günü de yine evinin bulunduğu sokakta çevredeki vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.



Bozkurt, geçen 9 Nisan pazar günü Beyşehir İlçesi'nde konuşma yapacağı Anıt Alanı'ndaki bir kahvehanenin önüne geldiğinde bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Burada da polisin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.



MİLLETVEKİLİ BOZKURT: ÖNEMLİ BİR ŞEY DEĞİL



Hüsnü Bozkurt, terzi Ali Çelebi ile yaşanan olayı anlattı. Bozkurt, şunları söyledi:



"Sabah evden çıktım berbere gidiyordum. Yolda önümüzü kesti, özür dileyeceksin diye. Ben de anlattım. Benim söylediğimde kötü bir şey yok. Bizim söylediğimiz, milletimiz bu anayasadaki tuzakları bilse, yüzde 1 bile 'evet' demez. Ama yanılıp, şaşırıp 'evet' çıkarsa, biz yine Samsun'a çıkar bütün emparyalistleri denize dökeriz dedim. Bunları söyledim, berbere gittim. Berberden çıktıktan sonra şoförüm arabayı almaya gelmişti. Şoförümle yan yana yürürken, bu arkadaşımız yine geldi, "Özürünü arkadaşlar duymamış vekil, yine özür dile" dedi. Ben de sakince 'Kardeşim git işine derken', bizim şoför arkadaşımızla, itişme oldu. Çok önemli bir şey değil. Karşı tarafından rapor aldığını falan hiç bilmiyorum. Biz her hangi bir şikayette falan da bulunmadık. Vatandaşımız öyle bir düşünceye kapılmış, biz de milletvekili olarak, gerekeni, doğru bildiğimizi, ne söylediğimizi izah etmeye çalıştık."



Bozkurt, bu olaydan bir gün sonra evinin önünde ve Beyşehir ilçesindeki ziyaret sırasında kendisini gösterilen tepkiyi değerlendirdi. Bozkurt, "Bugün de aynı şey Güneysınır İlçesi'nde oldu. Bu tamamen iktidar medyası tarafından çarpıtılarak, benim söylemediğim ve asla aklımın uçundan geçmeyen, 'evet diyenleri denize dökücekmiş' sözüyle böyle bir şeyle vatandaş maalesef yalan üzerine algı operasyonuyla yönlendirildi. Beyşehir'de de 8-10 genç toplamışlar, onlar bağırıp çağırdı. Bunlar olacaktır. Biz ne söylediğimizi biliyoruz. Yurttaşımıza dönük en ufak kötü sözümüz söz konusu değildir. Yolumuzu devam ediyoruz. Evimin önünde olan olayda aynıydı' 'dedi.



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