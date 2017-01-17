Konya Cezaevinden Tahliye Olup 1000'er Lira Karşılığında Telefon Dolandırıcılığı Yapmışlar

Cezaevinden tahliye olup 1000'er lira karşılığında telefon dolandırıcılığı yapmışlar KONYA'da 4 kişiden telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 200 bin lira dolandıran 23 yaşındaki Mehmet Çetin ve 20 yaşındaki Hasan Aydoğdu polis tarafından yakalandı. 2 şüphelinin hırsızlık suçundan cezaevinde aynı koğuşta kalırken tanıştığı ve tahliye olduktan sonra da, telefon dolandırıcılı şebekesiyle 1000'er lira karşılığından kurye olarak anlaşıp, şebekenin belirttiği adreslere gidip mağdurlardan paraları aldıkları iddia edildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 4, 5 ve 6 Ocak günü meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. 4 ayrı kişiyi telefonla arayıp "Kimliğiniz kuyumcu soygununda bulundu. Paralarınızı verin biz sizi kurtaralım" diyerek mağdurların evlerine giderek toplam 200 bin lira alan şüphelilerin Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu olduğu belirledi. 2 şüphelinin de hırsızlık suçundan kaldıkları cezaevinden 1 Ocak günü tahliye olduğunu saptayan polis, şüphelilerin olay günü bindiği taksiciden adreslerini öğrendi. Geçen 10 Ocak günü yapılan operasyonda 2 kişi evlerinde gözaltına alındı.



1000'ER LİRAYA KURYE OLARAK ANLAŞMIŞLAR



Mehmet Çetin ve Hasan Aydoğdu'nun yapılan sorgulamalarında hırsızlık suçundan Cezaevi'nde aynı koğuşta kaldıkları sırada tanıştıkları ve yine cezaevinde tanıştıkları bir kişi sayesinde de, tahliye olduktan sonrada telefon dolandırıcılığı yapan şebekeyle temasa geçtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde, "Telefon dolandırıcısı şebekeyle kişi başı her olay için 1000'er liraya anlaştık. Onlar bize adresi veriyordu. Bizde o adrese gidip paraları teslim alıp, onların verdiği hesaba paraları yatırdık."dediği öğrenildi.



2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



(