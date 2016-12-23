Konya Büyükşehir'in Kar Mesaisi 24 Saat Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle merkezde ve bütün ilçelerde 24 saat çalışarak sorumluluğunda bulunan yolların açık kalmasını sağlıyor.



Konya genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler merkezde ve bütün ilçelerde çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor. Konya merkez ve ilçelerde 28 ayrı noktada 332 araç, bin 151 personelle sürekli devam eden kar yağışının ve buzlanmanın günlük hayatı etkilememesi için çalışan Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan ilçe ve mahalle yollarında kar kürüme, merkezde ise kar kürüme, solüsyon, tuzlama ve kaldırım çalışmaları yapıyor. Herhangi bir kapalı yolun bulunmadığı Konya'da sabaha kadar yoğun mesai veren ekipler, merkezdeki ana caddelerde yol kenarlarına biriken karları da kamyonlarla taşıdı. Yol kenarlarına biriken karların araç ve yaya trafiğini etkilememesi için taşıyan ekipler, kaldırım temizleme çalışmalarını da gece boyunca sürdürdü. Kar yağışı sürekli devam ettiği için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken; sürücülerin de kış lastiği ve zincir takmadan yola çıkmaması, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi büyük önem taşıyor.



Kış acil yardım hattı



Şehir genelinde kar yağışından kapanan yollar ve olumsuz kış koşullarının ihbar edilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 444 55 42 numaralı acil çağrı hattı bulunuyor. Bu numaradan 24 saat boyunca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri'nin nöbetçi ekiplerine ulaşılabiliyor. - KONYA